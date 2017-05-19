Суд взыскал с семьи Жанны Фриске 21 млн рублей по иску "Русфонда"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы взыскал 21,6 млн рублей с семьи певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, по иску благотворительной организации "Русфонд", которая собирала деньги на ее лечение, передает корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее решение было оглашено судьей Сергеем Савостьяновым в пятницу.

"Суд решил: исковые требования "Русфонда" о взыскании денежных средств с Ольги Фриске, Владимира Фриске и Платона Шепелева в лице законного представителя Дмитрия Шепелева удовлетворить. Взыскать солидарно с них с 21,6 млн рублей в счёт возврата денежных средств, выделенных на лечение Жанны Фриске", - сказал судья.

В свою очередь, адвокат родителей Фриске сообщил "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано.

В ходе процесса представители ответчиков по иску, родителей артистки - Владимира и Ольги Фриске, а также Дмитрия Шепелева как законного представителя сына певицы Платона, просили суд прекратить производство по делу, так как стороной истца, по их мнению, не было предоставлено достаточно доказательств в обоснование требований к их доверителям.

Со своей стороны, ранее представители другого ответчика - Шепелева - заявляли, что деньги для Фриске собирались на три счета - евровый, долларовый и рублёвый. По словам адвокатов Шепелева, проверка уполномоченных органов установила, что рублёвый счет за две недели до смерти артистки по доверенности был обналичен Фриске. По мнению защиты Шепелева, имеются разумные основания полагать, что неизрасходованная часть находится в распоряжении Фриске, поэтому ее показания необходимы для установления судьбы денег.

В ходе прений сторона ответчика указала на то, что Фриске ещё при жизни доказала обоснованность и целевое расходование переведённых ей средств. Также адвокаты подчеркивали, что договор, заключенный между певицей и "Русфондом", был договором об оказании благотворительной помощи, поэтому единственная возможность возвратить средства - отказать в предоставлении помощи.

При этом документов о целевом расходовании средств, указанных в иске "Русфонда", сторона ответчика суду так и не предоставила.

В январе 2017 года "Русфонд" обратился в Пресненский суд Москвы с гражданским иском с целью добиться отчета о расходовании более 25 млн рублей, собранных на лечение Фриске, скончавшейся 15 июня 2015 года от заболевания головного мозга. Ответчиками по делу выступают родители Фриске, а также Платон Шепелев в лице своего законного представителя Дмитрия Шепелева.

Как заявляли в "Русфонде", договор, заключенный организаций с Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть. Согласно документам, представленным "Русфонду", на лечение артистки в итоге была потрачена лишь небольшая часть от 25 млн рублей - 4,12 млн рублей. "Русфонд" требует у ответчика возместить разницу между этими суммами - около 21,6 млн.

Ранее "Русфонд" обращался в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении дела по факту хищения почти 21 млн рублей, собранных на лечение Фриске, однако заявление не было удовлетворено.