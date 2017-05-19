Путин назначил уполномоченного РФ при ЕСПЧ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Гальперина уполномоченным РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) - заместителем министра юстиции.

Указ от 19 мая вступает в силу со дня подписания, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце марта указом президента от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ был освобожден Георгий Матюшкин. Он сообщил "Интерфаксу", что решил написать заявление по собственному желанию в связи с долгой реабилитацией после предстоящей операции.

33-летний Гальперин в 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция", сообщает сайт Минюста. Работал в юридических фирмах Санкт-Петербурга, а также в Санкт-Петербургском государственном университете. В министерстве юстиции работает с 2010 года на различных руководящих должностях. В 2015 году указом президента РФ был назначен на должность заместителя министра юстиции.