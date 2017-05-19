Что произошло за день: пятница, 19 мая

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- У "Мегафона" и Yota произошел массовый сбой в работе сети. Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионах.

- В Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсацию. Она должна включать не только стоимость квартиры, но и долю в праве на общее имущество и земельный участок.

- Госдума приняла во втором чтении поправки в закон "О выборах президента РФ". Они дают возможность назначить ближайшие выборы президента на 18 марта.

- Росгвардия займется мониторингом соцсетей.

- Совет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%.