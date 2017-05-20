Перечень показаний для абортов в рамках ОМС сокращен до одной позиции

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Русская православная церковь, сообщая о сокращении в России перечня показаний для аборта в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), скорее всего, имела ввиду так называемые социальные показания к прерыванию беременности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава России.

"Вероятно, речь идет о так называемых социальных показаниях к прерыванию беременности, утверждаемых правительством Российской Федерации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что с 1996 года до настоящего времени перечень таких показаний сокращен с 13 позиций до одной. Таким пунктом является беременность, наступившая в результате изнасилования.

Ранее в Русской православной церкви сообщили о сокращении в России перечня показаний для проведения женщине аборта в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Движение вперед есть. Существенно сокращен перечень специальных показаний для искусственного прерывания беременности. Если раньше многодетность и низкие доходы рассматривались как показания для аборта, то теперь показаниями для аборта могут быть только изнасилование или пребывание в местах лишения свободы", - заявила глава юридического отдела Московской патриархии игумения Ксения (Оксана Чернега) в пятницу на дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума.

В декабре 2016 года сообщалось, что экспертная рабочая группа федерального уровня, возглавляемая министром Михаилом Абызовым, отклонила инициативу, представленную в виде петиции, авторы которой предложили вывести аборты из системы ОМС, за исключением случаев по медицинским показаниям.

Авторы представленной инициативы предложили оставить в перечне услуг программы ОМС только аборты по медицинским показаниям, которые при этом должны производиться исключительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения.

Принимавшие участие в заседании экспертной группы представители Минздрава высказали мнение, что реализация этих предложений может привести к увеличению числа криминальных абортов и, как следствие, к увеличению расходов на последующее лечение женщин и пособия по инвалидности.