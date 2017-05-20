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Эквадор выдал России обвиняемого в изготовлении амфетамина

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Эквадор выдал России жителя Красноярска, обвиняемого в незаконном изготовлении почти одного килограмма амфетамина, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ в пятницу.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Эквадор экстрадировали в Россию гражданина РФ Анатолия Святенко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление психотропных веществ, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011 году в Красноярске мужчина совместно с другими участвовал в незаконном изготовлении психотропного вещества - амфетамин в особо крупном размере общей массой около 900 граммов.

Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в федеральный розыск, а позже - в международный.

По сообщению НЦБ Интерпола Эквадора Святенко был задержан на территории данного государства. Верховный суд Эквадор запрос Генпрокуратуры России о выдаче Святенко удовлетворил.

Теги: Эквадор, Россия, Красноярск, Анатолий Святенко
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