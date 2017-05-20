В Рособоронэкспорте отметили роль сирийской кампании в рекламе продукции

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские вооружения и военная техника в ходе контртеррористической операции в Сирии показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие, заявил "Интерфаксу" Валерий Варламов - глава делегации "Рособоронэкспорта" на выставке MILEX-2017, которая открылась в столице Белоруссии в субботу.

"Естественно, это не могло быть не замеченным иностранными заказчиками, и, соответственно, увеличилось количество запросов в "Рособоронэкспорт" по образцам, применяемым в ходе (сирийской) операции", - сказал Варламов.

Военная операция России в Сирии

Он отметил, что в Сирии "применялись как новейшие, так и проверенные временем образцы вооружения и военной техники".

"Из авиационной техники интерес вызывают многоцелевые и боевые вертолёты, многоцелевые истребители, истребители-бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты", - сказал Варламов.

По его словам, "возрос интерес к интегрированным ракетным системам Club-N и Club-S, а также различным российским роботизированным комплексам, в том числе семейства "Уран".

Варламов также выразил уверенность в том, что американские санкции против "Рособоронэкспорта" не будут продолжаться вечно, и констатировал, что новые санкции на работу компании не повлияли.

"Нам трудно работать в этом режиме, но мы работаем", - сказал Варламов.

При этом он выразил уверенность, "что санкции не вечные, и после их снятия "Рособоронэкспорт" вернется к работе в нормальных конкурентных условиях".

В марте США ввели санкции против "Рособоронэкспорта" и еще семи российских компаний в связи с якобы имевшими место нарушениями американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения в части, касающейся Сирии, Ирана и КНДР.

Теги: Рособоронэкспорт, Сирия. Минск
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