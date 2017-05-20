На оборонном предприятии Южного военного округа похитили 9 млн рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Факт оснащения поддельными приборами боевой техники и хищения бюджетных средств выявлен на оборонном предприятии в Южном военном округе, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре (ГВП).

"Военной прокуратурой Краснодарского гарнизона в ходе проверки установлено, что должностные лица АО "163 бронетанковый ремонтный завод" совместно с руководством ООО "ТехПриборСистема" поставили на танки и БМП контрафактные приборы радиационно-химической разведки", - говорится в сообщении.

Выделенные при этом по государственному контракту 9 млн рублей на модернизацию боевой техники были похищены, отметили в ГВП.

По материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ведется расследование.