На Ставрополье автомобиль врезался в машину ГИБДД

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Водитель легкового автомобиля на Ставрополье спровоцировал столкновение с патрульной машиной ГИБДД и в результате погиб, еще четыре человека пострадали, сообщает отдел безопасности дорожного движения Ставропольского УГИБДД.

Инцидент произошел в Нефтекумском районе. Сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить ВАЗ-2114, двигавшийся с неисправным ближним светом фар. Водитель попытался скрыться, в результате ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в патрульный автомобиль, говорится в сообщении.

В результате лобового столкновения водитель ВАЗа скончался на месте, двое его пассажиров были госпитализированы с травмами. Также госпитализированы двое сотрудников Госавтоинспекции.

По данным УГИБДД, водитель легковушки был лишен водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, он больше десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушения дорожных правил.

По факту ДТП назначено проведение служебной проверки.