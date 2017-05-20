В Иркутской области воспитателя детсада заподозрили в истязании подопечных

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело об истязаниях возбуждено в отношении воспитательницы детского сада №71 города Ангарска (Иркутская область), заклеивавшей детям рты скотчем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

В ходе мониторинга интернета было выявлено сообщение о том, что воспитатель заклеивала скотчем рты детям и выложила в соцсети фото одного из подопечных в таком виде.

"В беседе со следователями регионального СК России подозреваемая попыталась оправдать свои действия тем, что подобным образом в игровой форме якобы хотела создать тишину в группе для прочтения вслух сказки и заклеила рот себе, а затем уже дети самостоятельно последовали ее примеру. Ее версия будет проверена следственным путем", - отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).