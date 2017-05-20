Минэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭС

В ведомстве заверили, что дефицита электроэнергии на полуострове нет, но для гарантированного снабжения всех потребителей нужна малая генерация

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Новые Симферопольская и Севастопольская ПГУ-ТЭС строятся с отставанием "по объективным причинам", заявил первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер журналистам в Севастополе в субботу.

"Действительно, некоторое отставание есть - по понятным, объективным причинам. Это, пожалуй, все, что я сейчас вам прокомментирую. Я понимаю интерес, который вы формулируете, (но) нужно немного время для того, чтобы более подробно вы были проинформированы о статусе реализации этих проектов", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Текслер сообщил также, что рассматривается возможность строительства локальной генерации в Крыму. По словам первого замминистра, сейчас на полуострове нет дефицита электроэнергии, но малая генерация нужна "для гарантированного снабжения всех потребителей Крыма".

"Есть задача электрификации железной дороги, которая появилась после всех решений, связанных со строительством тепловых станций (в Севастополе и Симферополе - ИФ), есть ряд других решений, направленных на рост экономики Крыма. Эта потребность (в строительстве локальной генерации - ИФ) обоснована", - отметил Текслер.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность и сроки ввода совпадают с мощностью и сроками запуска станции в Севастополе.

Планировавшиеся сроки и трудности Siemens

Минэнерго РФ заявило о намерении в мае 2017 года объявить конкурс на строительство электрогенерации мощностью 100-120 МВт в районе города Саки. Речь идет о быстровозводимых блоках. Новые объекты должны быть построены к концу этого года.

Ранее, в декабре 2016 года, глава ГК "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что "Технопромэкспорт", входящий в структуру "Ростеха", не успевает закончить в срок проекты строительства двух электростанций в Крыму. "Вообще-то у нас конец 2017 года, но понятно, что мы уже не успеваем. Думаю, что в середине 2018 года завершим строительство", - говорил он.

Речь идет о сроках сдачи первых очередей станций, которые должны были быть введены в эксплуатацию к сентябрю 2017 года. Вторые энергоблоки планировалось запустить в марте 2018 года.

По данным неназванных источников западных СМИ, на станциях планировалось установить турбины немецкого концерна Siemens, но он в случае поставки оборудования рискует нарушить санкции Евросоюза, который не признает российский статус Крыма. Siemens категорически отрицает план поставки своих турбин на полуостров.