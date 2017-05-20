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Скончался сенатор от Удмуртии Александр Волков

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, экс-президент Удмуртии Александр Волков скончался в субботу на 66-м году жизни, сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета республики Энвиль Касимов.

"Умер первый Президент Удмуртии Александр Александрович Волков", - написал Касимов на своей странице в соцсети.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "Интерфакс", что смерть Волкова наступила около часа назад в Германии, куда он уехал на лечение.

Волков был президентом Удмуртии в 2000-2014 годах, позже стал членом Совета Федерации от республики.

Теги: Удмуртия, Совет Федерации, Александр Волков
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