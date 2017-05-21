За субботу в Петербурге четыре раза искали взрывное устройство

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - За субботу в Санкт-Петербурге трижды оцепляли места массового скопления людей, а также эвакуировали жильцов дома на юге города для поисков взрывчатки, сообщает портал "Фонтанка.ру".

На Ладожском и Балтийском вокзалах проверяли забытые сумки - в них оказались личные вещи. Позже поезда стали проезжать без остановок станцию метро "Ленинский проспект": там тоже обнаружился бесхозный предмет, который оказался безопасным.

Кроме того, на юге Петербурга эвакуировали жильцов одного из подъездов дома №8 по улице Зины Портновой для проверки анонимного звонка о заложенной бомбе. Около часа люди простояли на улице, в доме работала полиция, МЧС, кинологи, дежурила скорая. Опасных предметов также найдено не было.