Пять человек погибли в результате аварии на трассе в Башкирии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пять человек погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Туймазинском районе Башкирии.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД по республике в воскресенье, около 2:00 мск на автодороге Октябрьский-Имангулово произошло столкновение автомобилей "Лада Калина" и "Ниссан".

"В результате аварии, по предварительным данным, погибли пять человек - четверо из "Калины" и один из "Ниссана". Имеется информация о двух пострадавших", - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Личности жертв, а также причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.