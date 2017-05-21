Ребенок пострадал на ралли в Сочи

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Гонщик автомобиля чемпионата Краснодарского края по шоссейным гонкам в Сочи не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, где стояла несовершеннолетняя девочка, сообщили в экстренных службах региона.

"Ребенок, пострадавший во время гонок получил ушибы и ссадины, но не госпитализирован", - сказал представитель службы "Интерфаксу" в воскресенье.

Собеседник отметил, что на место ЧП выехали врачи скорой помощи.

По его словам, происшествие произошло во время гоночных мероприятий по дороге на гору Большой Ахун. "Гонщик не пострадал", - добавил он.