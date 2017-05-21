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Особо опасный преступник сбежал из СИЗО на Урале

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции ведут розыск сбежавшего в воскресенье утром из СИЗО N1 в Челябинской области особо опасного преступника, осужденного на 24 года тюрьмы.

Как сообщается на сайте регионального Главного управления ФСИН России, 34-летний Сергей Рудиковский осужден по нескольким статьям за убийство, грабеж, мошенничество, разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Обстоятельства побега в сообщении не поясняются.

Отмечается, что до ареста преступник был прописан и проживал в городе Тайшет, Иркутской области.

"Особые приметы сбежавшего: рост: 176-180 см, плечи широкие, волосы короткие светлые, лоб высокий, телосложение худощавое, шея тонкая и короткая, губы узкие, может быть без очков. Одет в синие джинсы (обрезанные под шорты) и черную куртку", - говорится в сообщении.

В сообщении просят всех узнавших сбежавшего или располагающих какой-либо информацией о его местонахождении позвонить в полицию.

Теги: ФСИН, Челябинская область
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