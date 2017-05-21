В Прикамье перевернулся автобус с десятью пассажирами

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб и два пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса на автодороге в Пермском крае, сообщается на сайте главного управления МВД по региону в воскресенье.

Авария случилась в воскресенье около 13:00 местного времени на трассе "Краснокамск-Стряпунята". Рейсовый автобус "КАвЗ" ехал из Краснокамска в сторону деревни Кормильцы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В момент аварии в салоне автобуса находились 10 человек. Один из пассажиров погиб, двое госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.