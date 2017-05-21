В полицию никто не обращался по поводу нападения лимоновцев на Венедиктова

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Петербургские полицейские не получали обращений по факту инцидента на сцене Александринского театра, где активисты "Другой России" в воскресенье облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
"Обращений, связанных с инцидентом в Александринском театре, в полицию не поступало", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как сообщили СМИ, в воскресенье лимоновцы облили Венедиктова виски в Петербурге. Инцидент произошёл в Александринском театре, куда главред "Эха Москвы" приехал для публичной дискуссии с Александром Прохановым. Когда Венедиктов вышел на сцену, трое активистов плеснули на него алкогольным напитком. Затем охрана увела троих лимоновцев со сцены.
Виски, которым меня облили лимоновцы, оказался разведенным водой. Видимо, они выпили половину до того.— Алексей Венедиктов (@aavst) 21 мая 2017 г.