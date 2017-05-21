В полицию никто не обращался по поводу нападения лимоновцев на Венедиктова

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Петербургские полицейские не получали обращений по факту инцидента на сцене Александринского театра, где активисты "Другой России" в воскресенье облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

"Обращений, связанных с инцидентом в Александринском театре, в полицию не поступало", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщили СМИ, в воскресенье лимоновцы облили Венедиктова виски в Петербурге. Инцидент произошёл в Александринском театре, куда главред "Эха Москвы" приехал для публичной дискуссии с Александром Прохановым. Когда Венедиктов вышел на сцену, трое активистов плеснули на него алкогольным напитком. Затем охрана увела троих лимоновцев со сцены.