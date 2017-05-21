В Кремле отказались комментировать сообщения о визите Путина во Францию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют сообщения СМИ об ожидающемся 29 мая визите во Францию президента России Владимира Путина, но обещают своевременно уведомить, если он будет подготовлен.

"Мы своевременно сделаем объявление", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресенье "Интерфаксу".

Ранее "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источники в Париже и Москве, что Владимир Путин 29 мая нанесет незапланированный визит во Францию, который позволит ему лично познакомиться с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Поводом для визита станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру I, но, по данным источников издания, повестка визита этим не ограничиться и "будет насыщенной".

Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений - она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.