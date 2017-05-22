За следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора раза

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство и администрация президента на этой неделе начнут подытоживать результаты работы Минэкономики и других ведомств Белого дома над планом действий до 2025 года, предложений Центра стратегических разработок (ЦСР) до 2024 года и, вероятно, альтернативных идей. Как пишет в понедельник газета "Коммерсантъ", согласно базовому прогнозу для конечной программы экономического прогноза Минэкономики до 2035 года, рост реальных зарплат за 18 лет ожидается чуть более чем в полтора раза — при росте ВВП на 176% и производительности труда в 3,4 раза.

В пятницу, 19 мая, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту РФ Владимиру Путину среднесрочный план действий правительства до 2025 года, в предварительном варианте в мае 2017 года собранный Минэкономики под руководством министра Максима Орешкина. Этот план будет основой единой экономической программы власти. Предложения "других экспертных групп", в первую очередь ЦСР под руководством Алексея Кудрина, будут рассматриваться в "окончательном варианте", сроки разработки которого не обозначены.

Структура прогноза такова, что три блока структурных реформ — рост численности занятых в экономике, рост инвестактивности и рост производительности труда — вне зависимости от конкретного их наполнения их вклад в будущее развитие оценивается как константа.

Как отмечает "Коммерсантъ", сценарные условия Минэкономики таковы, что в течение ближайших 20 лет в заданных ограничениях на реформы существенных изменений в экономике ожидать не следует — ни в консервативном, ни в базовом, ни даже в целевом варианте развития. Наиболее потенциально весомое и относительно мало обсуждаемое предложение Минэкономики, соответствующее целевому сценарию: развитие институтов проектного финансирования.

Расчеты Минэкономики следующие: при кратном росте производительности труда в целевом варианте реальные зарплаты с 2017 по 2035 год должны вырасти на 56,5% при росте ВВП за этот же срок на 78,4%, а потребление домохозяйств как доля ВВП увеличится с нынешних чуть более 50% за 18 лет на три процентных пункта. Номинальная средняя зарплата в оптимистичном варианте в 2035 году составит 121 тыс. руб. при "вечной" четырехпроцентной инфляции (она сократит доходы к номинальным к 2035 году в 2,1 раза). В текущих мировых ценах это означает увеличение средней зарплаты нынешнего работающего поколения с $500 до $800 в месяц и страховых пенсий с $200 до $350 к 2035 году.

Цели по росту ВВП в прогнозе Минэкономики следующие: экономика РФ в целевом сценарии достигнет пика роста — 3,6% — в 2028 году, затем замедлив темпы до 3,1% в 2035 году.

Меры по развитию "человеческого капитала" предполагается реализовать через "приоритетный проект по повышению производительности труда" (в цифрах целевой сценарий предполагает рост производительности в 2017-2035 годах в 3,4 раза, консервативный при низких ценах на нефть — в 1,3 раза, базовый — в 1,7 раза), однако сопровождается некоторым сокращением доли образования и здравоохранения в ВВП. Рост инвестактивности относительно других отраслей, согласно прогнозам Минэкономики, будет наблюдаться сначала в секторах недвижимости и строительства (рост доли в общих инвестициях с нынешних 22,4% до 26% в 2017-2020 годах и 26,7% к 2035 году) и в обработке (с текущих 11,4% плавно до 14,7% в 2035 году), доля вложений в ТЭК будет медленно снижаться, в транспорт и связь — снижаться быстрее (с 17,4% до 12,2%). Доля инвестиций в здравоохранение и образование в общих инвестициях снизится с 3,4% в 2017-2020 годах до 2,8% в 2035 году. Сами инвестиции должны будут в целевом сценарии расти темпами выше 5% в год.