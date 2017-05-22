Директор филиала Геофизической службы осужден в Новосибирске за присвоение 27 млн руб.

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Советский Районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии общего режима директора Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН (в настоящее время - филиала Единой Геофизической службы РАН) Александра Еманова, сообщает СУ СКР по региону.

Суд установил, что в 2011-2013 годах возглавляемый Емановым филиал Геофизической службы по заключенному с ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья" (ФГУП "СНИИГГиМС") государственному контракту выполнял сейсмические исследования на территории Якутии.

Ряд предусмотренных контрактом работ филиал Геофизической службы СО РАН по договору субподряда поручил выполнить ООО "Геотех".

Еманов договорился с директором ООО "Геотех" о том, что в пользу руководимого последним предприятия по договору субподряда будут перечислены 8 млн 20 тыс. рублей за работы, которые фактически выполнены филиалом Геофизической службы.

После перечисления в 2012 году на счета ООО "Геотех" этой суммы его директор перевел их на счета подставных фирм, а затем обналичил.

По аналогичной схеме Еманов и директор ООО "Геотех" в 2013 году похитили 19 млн 450 тыс. рублей, предоставленных филиалу Геофизической службы заказчиком в лице ФГУП "СНИИГГиМС" для выполнения сейсмических исследований на территории Магаданской области.

Еманов внес полученные противозаконным путем деньги на открытые на свое имя в банках расчетные счета, а затем приобрел квартиру.

Суд признал Еманова виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), а также по статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе следствия был наложен арест на принадлежащие осужденному квартиру, жилой дом, земельный участок, на доли в праве собственности на четыре других объекта недвижимости и три автомашины. В отношении директора ООО "Геотех" уголовное дело следователем выделено в отдельное производство ввиду того, что он скрылся от следствия.