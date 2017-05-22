Главные новости
СпортСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккеюВ миреКНДР объявила об успешном запуске баллистической ракеты среднего радиуса действияВ РоссииСМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами
В России

Директор филиала Геофизической службы осужден в Новосибирске за присвоение 27 млн руб.

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Советский Районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии общего режима директора Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН (в настоящее время - филиала Единой Геофизической службы РАН) Александра Еманова, сообщает СУ СКР по региону.

Суд установил, что в 2011-2013 годах возглавляемый Емановым филиал Геофизической службы по заключенному с ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья" (ФГУП "СНИИГГиМС") государственному контракту выполнял сейсмические исследования на территории Якутии.

Ряд предусмотренных контрактом работ филиал Геофизической службы СО РАН по договору субподряда поручил выполнить ООО "Геотех".

Еманов договорился с директором ООО "Геотех" о том, что в пользу руководимого последним предприятия по договору субподряда будут перечислены 8 млн 20 тыс. рублей за работы, которые фактически выполнены филиалом Геофизической службы.

После перечисления в 2012 году на счета ООО "Геотех" этой суммы его директор перевел их на счета подставных фирм, а затем обналичил.

По аналогичной схеме Еманов и директор ООО "Геотех" в 2013 году похитили 19 млн 450 тыс. рублей, предоставленных филиалу Геофизической службы заказчиком в лице ФГУП "СНИИГГиМС" для выполнения сейсмических исследований на территории Магаданской области.

Еманов внес полученные противозаконным путем деньги на открытые на свое имя в банках расчетные счета, а затем приобрел квартиру.

Суд признал Еманова виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), а также по статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе следствия был наложен арест на принадлежащие осужденному квартиру, жилой дом, земельный участок, на доли в праве собственности на четыре других объекта недвижимости и три автомашины. В отношении директора ООО "Геотех" уголовное дело следователем выделено в отдельное производство ввиду того, что он скрылся от следствия.

Теги: Новосибирск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
СМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумамиСМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами
Эффективность местных плебисцитов и соцопросов планируют протестировать на губернаторских выборах в сентябреПодробнее
Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency InternationalГлава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International
Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал в соцсети, что будет "пилить расследование по мадам экс-прокурору"Подробнее
В Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о ПоклонскойВ Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о Поклонской
Ранее депутат предложила проверить деятельность этой правозащитной организации и ФБКПодробнее
Минэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭСМинэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭС
В ведомстве заверили, что дефицита электроэнергии на полуострове нет, но для гарантированного снабжения всех потребителей нужна малая генерацияПодробнее
Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"
"Мегафон" определит их размер и форму в начале рабочей недели Подробнее
"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя
Пострадавшие из-за сбоя абоненты получат компенсацииПодробнее
Законопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтениеЗаконопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтение
Действие инициативы не распространяется на граждан РФ по рождениюПодробнее
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон "О выборах президента РФ"Госдума приняла во втором чтении поправки в закон "О выборах президента РФ"
Поправки дают возможность назначить ближайшие выборы президента на 18 мартаПодробнее
Росгвардия займется мониторингом соцсетейРосгвардия займется мониторингом соцсетей
В ведомстве считают, что это предотвратит преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии в станице НаурскойПодробнее
Минприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусораМинприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусора
Эксперты считают, что сортируемые отходы могут составить до 50%, а в таких городах, как Москва, и до 60%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккеюВ миреКНДР объявила об успешном запуске баллистической ракеты среднего радиуса действияВ РоссииСМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумамиВ миреТрое альпинистов погибли на Эвересте
За следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора раза
Директор филиала Геофизической службы осужден в Новосибирске за присвоение 27 млн руб.
Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета в Хабаровске
Нефть Brent подорожала до $54,2
Два десятка домов подтоплены в Омской области
Что случилось этой ночью: понедельник, 22 мая
Самолет Хабаровск-Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета
Самолет сообщением Хабаровск-Москва экстренно сядет в Хабаровске
Трое альпинистов погибли на Эвересте
Снаряд обнаружен в одном из дворов Белогорска в Амурской области
В российско-монгольском военном учении примет участие тысяча военнослужащих
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи