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Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"

Серийного производства не планируется

Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"
Боевая автоматизированная система "Соратник"
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник", планирует использовать наработки при создании других дистанционно-управляемых комплексов, сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"Испытания боевого робота "Соратник" завершены в рамках аванпроекта. Вопрос о его использовании в подразделениях Минобороны РФ необходимо адресовать непосредственно в военное ведомство", - сказал он.

Криворучко сообщил, что "Соратник" не планировался к принятию на вооружение, серийного производства робота не будет. На вопрос, проводились ли испытания "Соратника" в боевых условиях, Криворучко ответил: "Вопрос находится в компетенции Минобороны РФ". "В рамках работы по аванпроекту была проведена отработка конструкторских и инженерных решений, которые могут быть использованы при создании других робототехнических дистанционно-управляемых комплексов", - заявил Криворучко.

"Соратник" вооружен крупнокалиберным пулеметом "Корд". "В рамках работы по аванпроектру "Соратник" были отработаны конструкторско-технологические решения, необходимые для создания нового образца в рамках опытно-конструкторской работы. В этой связи разработка нового вооружения для "Соратника" вестись не будет", - сказал Криворучко.

Он сообщил, что к "Соратнику", который разрабатывался по заказу Минобороны РФ, есть интерес со стороны других силовых структур.

Боевые возможности "Соратника" концерн "Калашников" впервые представил прошлой осенью на военно-техническом форуме "Армия-2016". "Калашников" получил главный приз форума.

Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для ведения разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. Комплекс может использоваться в качестве машины огневой поддержки или войсковой разведки, для подвоза боеприпасов и ГСМ, эвакуации раненных и сторожевого охранения. У "Соратника" есть защищенные средства и системы связи, техническое зрение. Робот способен работать в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2500 метров. "Соратник" способен взаимодействовать с беспилотниками.

Теги: Алексей Криворучко, Калашников, Соратник
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