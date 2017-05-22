ВС РФ получат истребитель МиГ-35 по новой госпрограмме вооружения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Контракт на поставку в войска многоцелевого истребителя поколения "4++" МиГ-35 будет подписан после завершения госиспытаний, сообщил "Интерфаксу" вице-президент по инновациям "Объединенной авиастроительной корпорации" Сергей Коротков.

"Есть порядок создания авиационной техники. В рамках этого порядка, мы должны провести испытания, после их окончания и получения акта государственных испытаний будет принято решение о закупке этих самолетов", - заявил Коротков. Он отметил, что принципиальное решение о закупке этих самолетов Минобороны РФ уже принято. Контракт будет включен в ближайшую Госпрограмму вооружения, сказал Коротков.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военные довольны истребителем МиГ-35. "Испытания идут планово. Хорошая машина", - сказал Борисов "Интерфаксу".

МиГ-35 относится к поколению "4++" и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения. Самолет оснащен радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.

Главком ВКС Виктор Бондарев ранее заявлял, что весь парк легких истребителей будет заменен на МиГ-35. По словам главкома, истребитель может быть оснащен лазерным оружием. В настоящее время МиГ-35 проходит испытания. По данным руководства корпорации "МиГ", они продлятся два года.