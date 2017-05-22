Главные новости
В РоссииВ ближайшие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора разаВ РоссииЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяцаСпортСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
В России

ВС РФ получат истребитель МиГ-35 по новой госпрограмме вооружения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Контракт на поставку в войска многоцелевого истребителя поколения "4++" МиГ-35 будет подписан после завершения госиспытаний, сообщил "Интерфаксу" вице-президент по инновациям "Объединенной авиастроительной корпорации" Сергей Коротков.

"Есть порядок создания авиационной техники. В рамках этого порядка, мы должны провести испытания, после их окончания и получения акта государственных испытаний будет принято решение о закупке этих самолетов", - заявил Коротков. Он отметил, что принципиальное решение о закупке этих самолетов Минобороны РФ уже принято. Контракт будет включен в ближайшую Госпрограмму вооружения, сказал Коротков.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военные довольны истребителем МиГ-35. "Испытания идут планово. Хорошая машина", - сказал Борисов "Интерфаксу".

МиГ-35 относится к поколению "4++" и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения. Самолет оснащен радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.

Главком ВКС Виктор Бондарев ранее заявлял, что весь парк легких истребителей будет заменен на МиГ-35. По словам главкома, истребитель может быть оснащен лазерным оружием. В настоящее время МиГ-35 проходит испытания. По данным руководства корпорации "МиГ", они продлятся два года.

Теги: МиГ-35, МиГ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"
Серийного производства не планируетсяПодробнее
Экс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяцаЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяца
Прокуроры требовали шесть месяцев ареста для фигурантов дела о растрате 220 млн рублейПодробнее
За следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора разаЗа следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора раза
Это следует из базового прогноза для конечной программы экономического прогноза Минэкономики до 2035 года, пишет газета "Коммерсантъ"Подробнее
СМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумамиСМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами
Эффективность местных плебисцитов и соцопросов планируют протестировать на губернаторских выборах в сентябреПодробнее
Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency InternationalГлава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International
Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал в соцсети, что будет "пилить расследование по мадам экс-прокурору"Подробнее
В Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о ПоклонскойВ Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о Поклонской
Ранее депутат предложила проверить деятельность этой правозащитной организации и ФБКПодробнее
Минэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭСМинэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭС
В ведомстве заверили, что дефицита электроэнергии на полуострове нет, но для гарантированного снабжения всех потребителей нужна малая генерацияПодробнее
Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"
"Мегафон" определит их размер и форму в начале рабочей недели Подробнее
"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя
Пострадавшие из-за сбоя абоненты получат компенсацииПодробнее
Законопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтениеЗаконопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтение
Действие инициативы не распространяется на граждан РФ по рождениюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ ближайшие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора разаВ РоссииЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяцаСпортСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккеюВ РоссииСМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами
На Славянской площади в Москве нашли белокаменный мост XVII века
"Калашников" покажет новую снайперскую винтовку
Орешкин спрогнозировал рост ВВП выше 2% во второй половине 2017 года
Более 20 человек пострадали при взрыве в больнице Бангкока
Министр торговли США уснул во время выступления Трампа в Саудовской Аравии
Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"
Защита ловившего в храме покемонов блогера обжаловала приговор
В Рыбинске ребенок умер после наезда автомобиля на переходе
Рубль при открытии вырос к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ на 0,1%
Экс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяца
"Нелюбовь" Звягинцева возглавила рейтинг кинокритиков Каннского кинофестиваля
The Guardian узнал правила Facebook относительно допустимых постов
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке Эболы в Конго
За следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора раза
ВС РФ получат истребитель МиГ-35 по новой госпрограмме вооружения
Директор филиала Геофизической службы осужден в Новосибирске за присвоение 27 млн руб.
Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета в Хабаровске
Нефть Brent подорожала до $54,2
Два десятка домов подтоплены в Омской области
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи