Главные новости
В РоссииВ ближайшие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора разаВ РоссииЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяцаСпортСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
В России

"Калашников" покажет новую снайперскую винтовку

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" представит на этой неделе на оружейном салоне Росгвардии и МВД РФ новую снайперскую винтовку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"Из линейки стрелковой продукции будет представлена новая самозарядная снайперская винтовка в калибре 338", - сказал Криворучко, отвечая на вопрос, какие новинки "Калашников" покажет на форуме.

О разработке концерном "Калашников" нового снайперского оружия говорилось в прошлогоднем отчете госкорпорации "Ростех". Кроме того, в сентябре 2016 года Криворучко рассказал "Интерфаксу", что в 2017 году должны пройти государственные испытания две новейшие снайперские винтовки, разработанные концерном. "Винтовки СВК и ВСВ-338 мы разработали с учетом пожеланий снайперов российских специальных подразделений. Это винтовки для спецназа Минобороны, ФСБ, всех силовых ведомств", - сказал тогда Криворучко.

Какие-либо иные подробности относительно новой винтовки пока не сообщаются.

С 25 по 27 мая Росгвардия и МВД проведут в Подмосковье "День передовых технологий правоохранительных органов РФ". Со стороны промышленного комплекса ожидается участие более 200 российских предприятий - разработчиков и производителей вооружения, военной и специальной техники. Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

Теги: Калашников, Алексей Криворучко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"
Серийного производства не планируетсяПодробнее
Экс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяцаЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяца
Прокуроры требовали шесть месяцев ареста для фигурантов дела о растрате 220 млн рублейПодробнее
За следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора разаЗа следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора раза
Это следует из базового прогноза для конечной программы экономического прогноза Минэкономики до 2035 года, пишет газета "Коммерсантъ"Подробнее
СМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумамиСМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами
Эффективность местных плебисцитов и соцопросов планируют протестировать на губернаторских выборах в сентябреПодробнее
Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency InternationalГлава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International
Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал в соцсети, что будет "пилить расследование по мадам экс-прокурору"Подробнее
В Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о ПоклонскойВ Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о Поклонской
Ранее депутат предложила проверить деятельность этой правозащитной организации и ФБКПодробнее
Минэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭСМинэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭС
В ведомстве заверили, что дефицита электроэнергии на полуострове нет, но для гарантированного снабжения всех потребителей нужна малая генерацияПодробнее
Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"
"Мегафон" определит их размер и форму в начале рабочей недели Подробнее
"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя
Пострадавшие из-за сбоя абоненты получат компенсацииПодробнее
Законопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтениеЗаконопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтение
Действие инициативы не распространяется на граждан РФ по рождениюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ ближайшие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора разаВ РоссииЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяцаСпортСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккеюВ РоссииСМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами
На Славянской площади в Москве нашли белокаменный мост XVII века
"Калашников" покажет новую снайперскую винтовку
Орешкин спрогнозировал рост ВВП выше 2% во второй половине 2017 года
Более 20 человек пострадали при взрыве в больнице Бангкока
Министр торговли США уснул во время выступления Трампа в Саудовской Аравии
Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"
Защита ловившего в храме покемонов блогера обжаловала приговор
В Рыбинске ребенок умер после наезда автомобиля на переходе
Рубль при открытии вырос к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ на 0,1%
Экс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяца
"Нелюбовь" Звягинцева возглавила рейтинг кинокритиков Каннского кинофестиваля
The Guardian узнал правила Facebook относительно допустимых постов
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке Эболы в Конго
За следующие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора раза
ВС РФ получат истребитель МиГ-35 по новой госпрограмме вооружения
Директор филиала Геофизической службы осужден в Новосибирске за присвоение 27 млн руб.
Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета в Хабаровске
Нефть Brent подорожала до $54,2
Два десятка домов подтоплены в Омской области
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи