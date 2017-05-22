"Калашников" покажет новую снайперскую винтовку

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" представит на этой неделе на оружейном салоне Росгвардии и МВД РФ новую снайперскую винтовку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"Из линейки стрелковой продукции будет представлена новая самозарядная снайперская винтовка в калибре 338", - сказал Криворучко, отвечая на вопрос, какие новинки "Калашников" покажет на форуме.

О разработке концерном "Калашников" нового снайперского оружия говорилось в прошлогоднем отчете госкорпорации "Ростех". Кроме того, в сентябре 2016 года Криворучко рассказал "Интерфаксу", что в 2017 году должны пройти государственные испытания две новейшие снайперские винтовки, разработанные концерном. "Винтовки СВК и ВСВ-338 мы разработали с учетом пожеланий снайперов российских специальных подразделений. Это винтовки для спецназа Минобороны, ФСБ, всех силовых ведомств", - сказал тогда Криворучко.

Какие-либо иные подробности относительно новой винтовки пока не сообщаются.

С 25 по 27 мая Росгвардия и МВД проведут в Подмосковье "День передовых технологий правоохранительных органов РФ". Со стороны промышленного комплекса ожидается участие более 200 российских предприятий - разработчиков и производителей вооружения, военной и специальной техники. Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.