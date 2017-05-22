Арестованы похитившие более 50 млн рублей хакеры

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полицией задержаны 20 участников межрегиональной группы, которые похитили более 50 млн рублей у граждан посредством заражения более 1 млн смартфонов вредоносной программой, четверо из них арестованы. Об этом сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Было установлено, что в состав группы входит 20 человек, проживающих на территории Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл, а организатором незаконного бизнеса является 30-летний житель Иваново", - сказала Волк.

"Участники группы использовали вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать несанкционированный доступ к смартфонам, работающим под управлением одной из мобильных операционных систем. Затем, при помощи скрытых смс-команд, они переводили деньги на заранее подготовленные счета", - сказала Волк.

В МВД не уточнили, с каких счетов были похищены средства.

"В отношении четырех задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - подписка о невыезде. На территории шести регионов России проведено 20 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, сотни банковских карт и сим-карт, оформленных на подставных лиц", - сказала Волк.

Она добавила, что за время противоправной деятельности задержанные заразили троянской программой более 1 млн смартфонов, а ущерб от их деятельности превысил 50 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).