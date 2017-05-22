Шестилетняя девочка выжила после прыжка с четвертого этажа с зонтом в руках

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Кемеровской области выясняют обстоятельства травмирования ребенка при падении из окна четвертого этажа жилого дома в городе Березовский. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

Предварительно установлено, что 18 мая в больницу с различными переломами была доставлена шестилетняя потерпевшая. Девочку рядом с жилым домом нашли соседи, а неподалеку от нее лежал раскрытый зонт.

"В настоящее время здоровью потерпевшей ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, ранее девочка посмотрела фильм, где героиня летала с зонтиком. В то время, когда дедушка ненадолго оставил девочку дома одну, она обулась, взяла зонт и решила испытать увиденный способ полетов, выпрыгнув с четвертого этажа.

Отмечается, что потерпевшая проживает с дедушкой и бабушкой, в этот день находилась под присмотром деда.

Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.