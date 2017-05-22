Скворцова возглавила Всемирную ассамблею здравоохранения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова возглавила Всемирную ассамблею здравоохранения, сообщил в понедельник официальный представитель министерства Олег Салагай.

"Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова избрана председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ). Выборы прошли сегодня в Женеве на первом пленарном заседании ВАЗ", - сказал Салагай журналистам.

Он отметил, что Украина была единственной страной в мире, которая возражала против избрания Скворцовой на пост председателя ассамблеи.

ВАЗ - верховный орган Всемирной организации здравоохранения. В последний раз представитель от СССР возглавлял ассамблею ВОЗ в 1962 году.