Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные для России 365 млн рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Житель Сочи выиграл в лотерею "Гослото "6 из 45" рекордный для России приз в размере почти 365 млн рублей, сообщают организаторы лотереи.

"Житель Сочи стал обладателем самого крупного суперприза за всю историю российских лотерей. Сумма выигрыша составила 364 685 787 рублей! Рекорд пришелся на 2943-й тираж", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, счастливчик заплатил за билет 700 рублей.

"Победитель выбрал семь чисел в билете. Удачу принесла комбинация: 11, 44, 26, 3, 22, 34", - отмечается в сообщении.

Как победитель распорядится выигранной суммой, станет известно после того, как он обратится за выигрышем.

Ранее сообщалось, что в феврале 2016 года рекордный выигрыш в размере более 358 млн рублей выпал на лотерейный билет "Гослото "6 из 45", купленный в Новосибирской области.