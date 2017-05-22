Мотоциклист-путешественник из Австралии погиб в Приамурье

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мотоциклист из Австралии, который путешествовал по России, погиб в понедельник при выезде из Благовещенска.

"Австралиец Бред, как он представился нам, приехал в Благовещенск накануне с группой других путешествующих мотоциклистов из Кореи. С ними он познакомился уже в дороге. Они приехали к нам в клуб, отдохнули и утром в понедельник отправились дальше. А потом мы узнали, что Бред попал в аварию недалеко от Благовещенска", - сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь клуба Blagbike MC Максим Шейкин.

По его словам, члены клуба прибыли на место происшествия для эвакуации мотоцикла путешественника, которого на тот момент уже увезли в больницу. От полученных травм австралиец скончался.

"Мы не спрашивали его точное место жительства, в паспорт не заглядывали, поэтому не могу уточнить, сколько ему было лет и уточнить полные данные. Никто же не знал, что так произойдет. На вид ему немного за 30", - отметил собеседник агентства.

В ГИБДД подтвердили информацию об аварии, не уточняя обстоятельства происшествия. Однако очевидцы сообщают в соцсетях, что австралиец решил обогнать один из автомобилей и врезался в леерное ограждение.