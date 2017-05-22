Миронов предложил выделить участки трасс для стритрейсеров

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Лидер эсеров Сергей Миронов заявил, что большое количество стритрейсеров - это не "золотая молодежь", а молодые люди из небогатых семей, и предложил выделить им участки трасс, где они могли бы устраивать свои заезды.

"Новые субкультуры находятся вне поля зрения. Например стритрейсеры: да, есть представление, что это золотая молодежь гоняет... да сколько я знаю мальчишек, которые что-то пытаются сделать со старыми отцовскими жигулями",- сказал Миронов в ходе парламентских слушаний в Госдуме по вопросам молодежной политики.

"Почему бы не организовать и не помочь молодежи, а не пускать на самотек... всего нужен отрезок 400 метров, почему бы это не сделать?",- сказал он.