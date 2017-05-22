Путин встретится с главой ФИФА Инфантино

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - 23 мая в Краснодаре под председательством Владимира Путина пройдет заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, сообщила пресс-служба Кремля.

Там же запланирована встреча главы государства с президентом FIFA Джанни Инфантино.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года. С основным докладом выступит министр спорта Павел Колобков. Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте - о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

В ходе рабочей поездки в Краснодарский край президент посетит комплекс тренировочных залов "Чемпион", детско-юношескую Академию футбольного клуба "Краснодар", а также стадион кубанской команды, где встретится с активом ведущих волонтерских объединений России.