В Кремле прокомментировали идею депутата Рады ввести визовый режим с РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Визовый режим с Россией, призывы к введению которого звучат в Верховной раде, нанесет огромный ущерб Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гипотетические рассуждения в данном случае вряд ли возможны. Давайте дождемся очередного витка русофобских дискуссий", - сказал Песков.

Он напомнил, что этот вопрос "неоднократно пытались поставить на повестку дня, но каждый раз хватало остатков трезвости, чтобы не рассматривать этот вопрос, посмотрим, что будет на этот раз".

"Это из разряда: отморожу уши назло бабушке. Сложно будет переоценить негативный эффект для самих жителей Украины", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что за введение визового режима с РФ высказался руководитель фракции украинского парламента "Народный фронт" Максим Бурбак.