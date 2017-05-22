Станцию метро "Ховрино" достроят к концу года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Строительство станции "Ховрино" Замоскворецкой линии метро планируется завершить до конца этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Станция находится в высокой стадии готовности, однако вопрос ее запуска напрямую связан с состоянием работ на другой станции этой линии - "Беломорской". Мы планируем основные работы по "Беломорской" завершить в этом году, что позволит нам пустить пассажирское движение до "Ховрино", - сказал Хуснуллин.

Глава стройкомплекса отметил, что "Беломорская" должна принять первых пассажиров в 2018 году. Станция размещается с южной стороны одноименной улицы у пересечения с улицей Смольная.

"В любом случае, работы на этой станции нам придется проводить уже на действующей линии после открытия "Ховрино", - подчеркнул Хуснуллин, отметив, что оценкам московских властей, пассажиропоток на "Беломорской" будет достигать 150 тыс. человек в сутки.

Ранее строительство станции "Беломорская" планировалось отложить до 2018 года, однако в адрес городских властей поступили многочисленные просьбы от местных жителей об открытии станции. Летом 2016 года ее строительство было решено возобновить.