Россия потребовала вернуть посты полиции у посольства РФ в Париже

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Москва добивается от Парижа восстановления стационарных полицейских постов около посольства России в столице Франции.

"В прошлом году французские власти в одностороннем порядке сняли стационарные посты охраны с посольства России в Париже. Как нам объяснили, связано это с нехваткой полицейских, которые задействованы в обеспечении безопасности в условиях сохраняющегося во Франции режима чрезвычайного положения, введенного на фоне серии террористических актов", - заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Там отметили, что "одновременно было усилено мобильное патрулирование вокруг дипмиссии, поэтому говорить о полном снятии охраны некорректно".

"Тем не менее, считаем сложившуюся ситуацию недопустимой и настойчиво добиваемся от французской стороны восстановления стационарных полицейских постов", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.