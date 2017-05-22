СКР проверит информацию об обстреле детсада в Благовещенске

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата в Благовещенске (Амурская область) после публикаций о выстрелах в районе детского сада, сообщает региональное управление СК РФ.

В понедельник в некоторых местных СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация о стрельбе по зданию детского сада в одном из микрорайонов Благовещенска.

"По сведениям, указанным в публикации, следственными органами СК РФ по Амурской области организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.