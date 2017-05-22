"Роскосмос" проработает вопрос создания альтернативы МКС с партнерами по БРИКС

Дмитрий Рогозин напомнил, что пока есть договоренность с США о работе на Международной космической станции до 2024 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмосу" было дано поручение проработать вопрос создания альтернативы Международной космической станции (МКС) в рамках объединения БРИКС, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Я давал такого рода поручение - проработать эту тему с "Роскосмосом". Потому что, действительно, мы пока договорились с американцами работать до 2024 года по Международной космической станции", - сказал Рогозин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что при этом надо учитывать планы США "запускать астронавтов своими силами, они создают средства выведения".

"Планируется, что МКС будет все больше и больше ориентирована на коммерциализацию. Таким образом, проект МКС имеет свое начало и свой конец. Когда будет конец, решат переговоры с нашими американскими партнерами", - отметил вице-премьер.

Вместе с тем, по его словам, никто не ставит под сомнение необходимость работы России на орбитальной станции. "Либо это будет новая национальная орбитальная станция, либо это будет новый международный проект. Безусловно, в этом проекте будет участвовать существующий сегмент России на МКС, мы его не собираемся никуда ни убирать, ни топить ни в коем случае. Он абсолютно жизнеспособен после 2024 года", - заметил вице-премьер.

Рогозин напомнил, что в отличие от американского сегмента российский способен автономно существовать на орбите.

"Мы будем насыщать российский сегмент МКС новыми модулями, и на основе этого появится новая конфигурация орбитальной станции. Дальше надо будет принимать решение - будет ли она обитаемая или посещаемая периодически космонавтами", - отметил вице-премьер.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.