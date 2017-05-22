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Депутат из Ижевска получил 2,5 года колонии за вымогательство у экс-главы "Калашникова"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ленинский суд Ижевска в понедельник признал депутата Гордумы Ижевска, издателя интернет-газеты "День.Org" Сергея Щукина виновным по делу о вымогательстве у концерна "Калашников", сообщает корреспондент "Интерфакса".

Щукин признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и приговорен к лишению свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В этот срок будет зачтено время содержания Щукина под домашним арестом - с 1 мая по 23 сентября 2014 года.

Суд постановил изменить меру пресечения в отношении Щукина с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу в зале суда.

В ходе предварительного следствия было установлено, что с января по июль 2013 года Щукин, будучи главным редактором газеты "День", совместно с журналистом Андреем Некрасовым опубликовали в СМИ статьи негативного содержания, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гендиректора ОАО "НПО "Ижмаш" (ОАО "Концерн "Калашников") Константина Бусыгина, а также репутацию возглавляемого им предприятия.

По данным следствия, в дальнейшем Щукин и Некрасов потребовали у представителя ОАО "Концерн "Калашников" 2,5 млн рублей под угрозой продолжения распространения порочащих сведений в СМИ. В рамках оперативного эксперимента по поручению Бусыгина часть требуемой суммы - 300 тыс. рублей - была перечислена на указанный ими банковский счет.

В период расследования дела Некрасов скрылся от органов следствия, уехав из Росии, в связи с чем был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В августе 2015 года Некрасов был задержан на Кипре по просьбе России. Кипр не удовлетворил просьбу Москвы о выдаче фигуранта и принял решение вернуть его в Литву, которая выдала ему национальную визу. После возвращения в Литву он попросил о политическом убежище.

В МИД РФ ожидали, что власти Литвы удовлетворят запрос о выдаче россиянина, но в сентябре 2015 года литовский Департамент миграции предоставил А.Некрасову политическое убежище.

Теги: Калашников, Сергей Щукин
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