Россия задумалась о сокращении взносов в Совет Европы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия может сократить взносы в Совет Европы (СЕ) в связи с длительным неучастием российской делегации в деятельности Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

"Дело в том, что в Совет Европы платится единая сумма, которая затем распределяется по различным органам объединения. Мы посчитаем, сколько примерно приходится на ПАСЕ, и именно настолько урежем наши выплаты", - заявил изданию один из собеседников.

В постоянном представительстве РФ при СЕ также подтвердили целесообразность подобных мер, отметив, что "в связи с длительным неучастием российской парламентской делегации в деятельности ПАСЕ закономерно ставить на повестку дня вопрос о размерах российского взноса в бюджет ассамблеи".

"Сейчас наш взнос в Совет Европы не разделяется, будь то участие в Комитете министров, Комитете местных и региональных властей Европы, Европейском суде по правам человека или ПАСЕ. Но если мы не вернемся в работу последней, то и смысла платить за нее нет", - цитирует газета главу комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, который представлял Россию в ПАСЕ.

Между тем представитель Совета Европы Татьяна Баева сообщила изданию, что СЕ пока не получал подобной инициативы со стороны России.