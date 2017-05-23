В России создадут электромобиль на солнечных панелях

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ оказало поддержку проекту Polytech Solar по созданию первого отечественного электромобиля на солнечных панелях, его разработкой займутся ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что команда проекта Polytech Solar начала работу по созданию солнцемобиля в мае 2016 года. Машина имеет форму корпуса "катамаран", он выполнен из композитных материалов российского производства. Автомобиль получает электрическую энергию от 4 кв.м. от солнечных панелей, установленных на крыше, КДП панелей – 24%. Вес солнцемобиля составляет менее 200 кг, максимальная скорость – 150 км/ч. Электромобиль будет оснащен системой контроля управления и углепластиковыми дисками.

Горячие новости. Наша модель SOLa претерпела некоторые изменения и та-дам. Вот он, наш будущий красавчик 😍 #politechsolar #energyefficiency pic.twitter.com/ri1avB4Ku7 — Polytech Solar Team (@polytechsolar) 28 октября 2016 г.

"Наша команда строит уникальный солнцемобиль для участия в двух крупнейших мировых чемпионатах: BridgestoneWorldSolarChallenge 2017 в Австралии и AmericanSolarChallenge 2018 в США. – сообщил руководитель проекта Polytech Solar Евгений Захлебаев, отметив, что это "будет первая команда, представляющая Россию в такого рода соревнованиях".