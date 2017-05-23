КС РФ заявил о праве ожидающих выдворения лиц без гражданства оспаривать ограничение свободы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал неконституционными нормы законодательства об административных правонарушениях, не позволяющие апатридам (лицам без гражданства) ни при каких обстоятельствах обжаловать в судах обоснованность их содержания в специальном учреждении до выдворения из страны.

Согласно материалам пресс-службы КС РФ, суд отметил, что ограничение права на свободу и личную неприкосновенность на неопределенный срок не согласуется с конституционными гарантиями.

"Кодекс об административных нарушениях (КоАП) РФ не предписывает судье по делам о выдворении устанавливать конкретный срок содержания лиц без гражданства в специальных учреждениях. Более того, законом не предусмотрен судебный контроль за законностью и обоснованностью такого содержания, если их выдворение сталкивается со значительными трудностями", - говорится в материалах.

КС РФ отметил, что лица, подлежащие выдворению не только поставлены в условия неопределенности в вопросе о сроках своей изоляции в спецучреждении, но и лишены возможности судебной защиты. КС РФ постановил, что оспоренные нормы не соответствуют Конституции.

"Федеральному законодателю надлежит внести в КоАП РФ изменения, которые обеспечат разумный судебный контроль за сроками содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению", - говорится в материалах.

До внесения изменений необходимо предоставлять лицам, помещенным в спецучреждение, в случае отсутствия реальной возможности их выдворения, право обратиться в суд за проверкой законности их лишения свободы.

Дело заявителя подлежит пересмотру. Заявитель Ноэ Мсхиладзе оспаривал положения статей 31.7 и 31.9 КоАП. По его мнению, данные нормы не позволяют судам до истечения двухлетнего срока давности исполнения постановления о выдворении разрешить вопрос о законности содержания человека в спецучреждении, возможности выдворения и прочего.