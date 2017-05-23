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Экс-глава ФСБ предложил установить детекторы запаха взрывчатки в местах массовых мероприятий

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Мировое сообщество должно осознать необходимость согласованных мер противодействия терроризму и договориться об установке идентификаторов взрывчатки по запаху на всех крупных мероприятиях, заявил экс-глава ФСБ, депутат Госдумы, спецпредставитель ОБСЕ по противодействию терроризму Николай Ковалев.

"Мы с сожалением должны констатировать, что сегодня нет территории, которая была бы свободна от терактов, подобных произошедшему в Манчестере - человечество, ни одно государство не разработали пока эффективных мер по борьбе со смертниками. Увы, системы защиты нет, но я ее вижу сегодня в том, чтобы немедленно ввести во всем мире идентификацию запаха взрывчатого вещества", - сказал Ковалев во вторник "Интерфаксу".

Такие идентификаторы, по словам Ковалева, должны быть установлены в рамках проведения всех крупных массовых мероприятиях в разных странах мира, а также в кинотеатрах, театрах и на других мероприятиях, собирающих немалое количество людей.

"Конечно, надо вводить систему общей мировой идентификации взрывчатки, чтобы понимать, в какой стране она произведена, на каком этапе ее похитили, откуда она исчезла", - отметил политик.

Он утверждает, что обеспечить данную меру безопасности - установить определители взрывчатки по запаху - практически ничего не стоит. "Я предлагаю возложить расходы на фирмы-производители; а государство может не тратить на это бюджетные деньги", - подчеркнул Ковалев.

Необходимость совместных действий

Он находится в эти дни в Вене, где под эгидой ОБСЕ проходит антитеррористическая конференция, участники которой намерены обсудить меры по противодействию террору.

Как заявил Ковалев "Интерфаксу", он в рамках своего выступления на конференции обязательно поднимет и эту тему. "Равно как и ту, что надо, наконец, осознать необходимость консолидированных действий: пока у нас будет политическое разделение, пока, например, англичане будут говорить, что не станут сотрудничать с Россией из политических убеждений, террористы продолжат свое черное дело", - сказал парламентарий.

Он назвал позицию некоторых европейских стран в этом вопросе стратегической ошибкой и непониманием того, что в борьбе с терроризмом нужно сотрудничать, невзирая на политические пристрастия. "Я буду говорить о необходимости создания антитеррористического кодекса и принятия юридически обязывающих документов в рамках ОБСЕ", - сообщил депутат.

Он заметил, что эта влиятельная организация сегодня, к сожалению, представляет из себя "клуб по политическим интересам, где принятые резолюции кто хочет, выполняет, а кто хочет - нет". "Сегодня нужен другой этап взаимодействия", - уверен парламентарий. И начинать, добавил он, нужно именно сегодня с принятия решений о юридически обязывающих документах - таких, какие принимаются, например, в рамках Совета Европы.

Теги: Россия, Николай Ковалев
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