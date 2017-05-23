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Москалькова поддержала идею запретить подросткам участвовать в протестных акциях

По ее мнению, подростки, не созревшие в своих политических убеждениях, могут стать объектом для манипуляций

Москалькова поддержала идею запретить подросткам участвовать в протестных акциях
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Фото: ТАСС, Анна Исакова

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ поддерживает предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ограничить участие несовершеннолетних в протестных акциях.

"Я поддерживаю ее общий тезис и попытку разработать дополнительные механизмы, инструментарий, с тем, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста", - сказала Татьяна Москалькова журналистам во вторник.

Уполномоченный напомнила, что для несовершеннолетних существует ряд ограничений по вопросам финансового характера, посещению публичных мероприятий и поведению в ночное время. "Это направлено на то, чтобы повысить уровень безопасности несовершеннолетних", - подчеркнула она.

"Люди, которые еще не созрели в своих политических убеждениях, не должны стать объектом для манипуляций и провокаций", - сказала омбудсмен.

Ранее Валентина Матвиенко в интервью газете "Известия" заявила, что не исключает внесения изменений в законодательство, направленных на запрет вовлечения в незаконные массовые мероприятия несовершеннолетних. "Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить", - отметила она.

Теги: Татьяна Москалькова, Валентина Матвиенко
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