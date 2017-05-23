Москалькова поддержала идею запретить подросткам участвовать в протестных акциях

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ поддерживает предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ограничить участие несовершеннолетних в протестных акциях.
"Я поддерживаю ее общий тезис и попытку разработать дополнительные механизмы, инструментарий, с тем, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста", - сказала Татьяна Москалькова журналистам во вторник.
Уполномоченный напомнила, что для несовершеннолетних существует ряд ограничений по вопросам финансового характера, посещению публичных мероприятий и поведению в ночное время. "Это направлено на то, чтобы повысить уровень безопасности несовершеннолетних", - подчеркнула она.
"Люди, которые еще не созрели в своих политических убеждениях, не должны стать объектом для манипуляций и провокаций", - сказала омбудсмен.
Ранее Валентина Матвиенко в интервью газете "Известия" заявила, что не исключает внесения изменений в законодательство, направленных на запрет вовлечения в незаконные массовые мероприятия несовершеннолетних. "Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить", - отметила она.