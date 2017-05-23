Половина россиян решили провести летний отпуск дома

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Почти половина россиян (47%) проведут летний отпуск, не выезжая из дома, сообщил на пресс-конференции во вторник глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

"Дома планируют провести отпуск 47% опрошенных. В 2016 эта цифра составляла 45%, в 2015 - 40%. Преимущественно это пенсионеры и жители сельских территорий, а также те, кто оценил свое материальное положение как плохое. Ограничители - это здоровье, необходимость работать и материальные ограничения", - рассказал он.

Федоров добавил, что в топ самых популярных мест отдыха, помимо дома, входят дачи и садовые участки (29%), а также другой город или село на территории России (12%).

При этом 44% тех, кто не планирует выезжать в отпуск, сообщили социологам, что останутся дома из-за финансовых проблем. Другие причины - невозможность взять отпуск, семейные обстоятельства и болезни. Опрос проведен в апреле, было опрошено 1600 человек старше 18 лет.