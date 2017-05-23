КНДР запустила неизвестный объект через границу с Южной Кореей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - КНДР во вторник запустила в сторону Южной Кореи неизвестный объект, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на военных Южной Кореи.

СМИ отмечают, что речь, по-видимому, идет о снаряде неизвестной конструкции, который перелетел через границу, разделяющую КНДР и Южную Корею. Инцидент произошел на участке демаркационной линии в провинции Канвондо на востоке Южной Кореи.

Южнокорейские военные в свою очередь передали предупреждающее сообщение и сделали предупредительные выстрелы.

Военные повысили уровень боеготовности систем ПВО и в настоящий момент изучают найденный объект.