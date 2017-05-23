Цветущий считаные часы кактус раскрыл бутоны в Ботаническом саду Петербурга

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Кактус Царица ночи (селеницереус крупноцветковый), раскрывающий свои бутоны лишь на несколько часов, расцвел в Ботаническом саду Петербурга, сообщила пресс-служба Ботсада в соцсети "ВКонтакте".

"Царица ночи преподнесла сюрприз и изволит открыть над головами своих обожателей сегодня первые три цветка", - сказали в Ботаническом саду.

По случаю цветения кактуса тропический маршрут в оранжерее Ботанического сада во вторник будет работать до 22:00. Любителей кактусов приглашают полюбоваться краткосрочным цветением Царицы ночи.

Обычно в местных погодных условиях этот кактус распускается после 18:00 и закрывается в районе 02:00-03:00 часов, а к утру цветы уже вянут. Царица ночи - очень капризное растение, сильно зависящее от перемен погоды. При малейшем похолодании оно может "передумать" распускаться.

Царица ночи цветет один раз в год.

Растение представляет собой длинные кустистые и ветвящиеся плети диаметром в 3-4 см. Большие цветки кактуса имеют белые лепестки, иногда - лимонно-желтого или красноватого оттенка. Родина селеницереуса - влажные тропические леса Центральной и Южной Америки. Царица ночи не только встречается там в дикорастущем виде, но и широко культивируется, ее стебли и цветки используются в гомеопатии.