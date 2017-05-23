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Патриарх Кирилл назвал уроки религии в школах способом борьбы с терроризмом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что для борьбы с терроризмом нужно повышать религиозную грамотность людей.

По его замечанию, допросы террористов свидетельствуют об их религиозном невежестве.

"Среди этих людей не был обнаружен ни один мусульманский мыслитель, который отталкивался бы от какой-то религиозной концепции", - сказал патриарх, добавив, что террористы, "совершенно очевидно, руководствуются не материальными, а идейными соображениями".

По мнению патриарха Кирилла, преподавание религии в школах является одним из способов ограничить терроризм.

Теги: патриарх Кирилл
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