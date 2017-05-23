На подпольном водочном заводе в Краснодарском крае нашли 1 млн поддельных спецмарок

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур обнаружило подпольное водочное производство в Краснодарском крае и около 1 млн поддельных федеральных спецмарок (ФСМ).

Как сообщает служба, в ходе проверки помещений в станице Павловская были обнаружены автоматическая и кустарная линии розлива, более 10,5 тыс. литров этилового спирта, более 37 тыс. бутылок поддельного алкоголя, а также около 1 млн поддельных ФСМ и транспортное средство с нелегальной алкогольной продукцией.

Технологическое оборудование, сырье, готовая продукция, транспорт и марки арестованы. Образцы продукции отобраны для проведения экспертиз. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводит административное расследование. Проверка проводилась при участии сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.