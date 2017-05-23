Явлинский стал почетным вице-президентом Либерального интернационала

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Председатель Федерального политического комитета "Яблока" Григорий Явлинский избран почетным вице-президентом Либерального интернационала, сообщает пресс-служба партии.

"Председатель Федерального политического комитета и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский избран почетным вице-президентом Либерального интернационала - политической организации, объединяющей либеральные партии всего мира. Такое решение было принято на юбилейном 70-м съезде организации, который прошел в конце прошлой недели в Андорре", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Съезд Либерального интернационала также утвердил новую редакцию главного программного документа организации - Либерального манифеста, в создании которого Явлинский принимал активное участие.

Либеральный интернационал был основан в 1947 году. Организация объединяет более 100 либеральных партий и движений из 90 стран мира.

"Яблоко" - единственная российская партия, которая с 2002 года является полноправным членом Либерального интернационала.