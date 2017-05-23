Глава Нижнего Новгорода подал в отставку

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы во вторник.

"В январе этого года мне исполнилось 60 лет - время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет - это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым", - приводятся в сообщении слова Карнилина.

Предполагается, что это заявление будет рассмотрено на заседании думы в среду.