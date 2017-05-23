Двое вербовщиков ИГ из Таджикистана осуждены в Петербурге

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Суд Петербурга приговорил к шести и шести с половиной годам лишения свободы двух уроженцев Таджикистана по делу о вербовке граждан в ряды запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу во вторник.

Два уроженца Таджикистана были признаны виновными в совершении преступлений в содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатых веществ.

"Следствием и судом установлено, что с 2014 года по май 2016 года в Санкт-Петербурге мужчины склоняли и вербовали ряд граждан для участия в международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой решением Верховного суда Российской Федерации признана запрещенной", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе проведенных обысков были изъяты взрывчатые вещества, а также религиозная литература и атрибутика.

"Приговором суда соучастникам назначено наказание в виде шести лет и - шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечает следствие.