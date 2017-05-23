В России собрались ввести ученые степени кандидата и доктора теологии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ подготовило ведомственный приказ, который дополнит номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, новым пунктом - в России появятся кандидаты и доктора теологии.

Проект приказа опубликован во вторник на официальном портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов. Документ вносит соответствующие дополнения в список ученых степеней.

Научная специальность "Теология" (с шифром 26.00.01) появилась в России еще в 2015 году, однако действующая редакция документа не предусматривает специальных ученых степеней для теологов. Исследователям, которые защитились в рамках этой специальности, в настоящее время присваивают степени кандидатов и докторов философских, исторических, филологических, педагогических, социологических наук и культурологии - в зависимости от того, какие аспекты затронуты в их работе.

Между тем, совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ на заседании 30 марта рекомендовал продолжить работу по формированию научной отрасли "Теология" с возможностью присуждения ученых степеней кандидата теологии и доктора теологии.

Как следует из пояснительной записки к проекту приказа, Высшая аттестационная комиссия (ВАК) против появления новых степеней не возражает - в министерство поступила рекомендация президиума ВАК принять соответствующие изменения в ведомственные акты.

Общественное обсуждение по проекту приказа продлится до 7 июня.